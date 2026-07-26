ЄС дозволив країнам продавати конфісковану російську нафту - ЗМІ
Євросоюз дозволить країнам-членам продавати російську нафту, конфісковану із суден, які намагались обійти санкції блоку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.
Що дозволяє новий пакет санкцій
Представники Єврокомісії підтвердили у четвер, невдовзі після домовленості між дипломатами ЄС, що новий пакет санкцій проти Москви передбачає можливість продавати сиру нафту та інші товари, конфісковані з суден "тіньового флоту" Росії, який використовують для обходу цінової стелі G7 на нафту.
"Дуже важливе положення" дозволить державам-членам конфісковувати товари, які перевозить тіньовий флот, після того як судна беруть на абордаж у межах морської операції, повідомив один із чиновників ЄС.
Такі захоплення відбуваються дедалі частіше. За словами посадовця, головним питанням залишалось саме те, що робити з вантажем - "це дуже цінний товар". Хоча нафта є найприбутковішим експортним товаром Росії, за подібним принципом на продаж може піти й конфіскована зернова продукція.
Конкретні приклади захоплень
У березні Бельгія захопила у Північному морі танкер, який підозрюють у належності до тіньового флоту Росії - його місткість становила близько 330 000 барелів нафти, вартістю до 26 мільйонів доларів за поточними цінами.
Минулого місяця Франція взяла під контроль ще одне подібне судно - з місткістю близько 600 000 барелів нафти вартістю приблизно 48 мільйонів доларів - невдовзі після завантаження в Мурманську.
Москва назвала подібні захоплення "піратством" і погрожувала відповісти "усіма необхідними засобами".
Що ще сталося на морі
Головна дипломатка ЄС Кая Каллас також повідомила, що повʼязане з Росією судно MV South Star взяли на абордаж європейські офіцери морської безпеки в Середземному морі 20 липня для "перевірки прапора".
"Кожен незаконний рейс допомагає підтримувати військову машину Росії. Ми підкріплюємо наші санкції діями на морі", - заявила Каллас.
Що ще передбачає пакет санкцій
Пакет санкцій, ухвалений у четвер, - уже 21-й з початку повномасштабного вторгнення Росії 2022 року. Він також передбачає заморозку цінової стелі на нафту на 12 місяців - вона забороняє компаніям ЄС надавати послуги, зокрема страхування, російським танкерам, які продають нафту дорожче встановленої межі.
Стеля наразі становить 44 долари за барель, хоча без домовленості вона мала зрости до 58 доларів.
За оцінками ЄС, цінова стеля коштуватиме Кремлю 3,5 мільярда доларів втраченого нафтового доходу протягом наступного року - розрахунок базується на ціні марки Urals у 60 доларів за барель.
На початку липня нафта Urals торгувалась приблизно по 50 доларів за барель, однак відтоді ціна зросла до 80 доларів через нову ескалацію війни США проти Ірану.