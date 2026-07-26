ЄС дозволив країнам продавати конфісковану російську нафту - ЗМІ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

Що дозволяє новий пакет санкцій

Представники Єврокомісії підтвердили у четвер, невдовзі після домовленості між дипломатами ЄС, що новий пакет санкцій проти Москви передбачає можливість продавати сиру нафту та інші товари, конфісковані з суден "тіньового флоту" Росії, який використовують для обходу цінової стелі G7 на нафту.

"Дуже важливе положення" дозволить державам-членам конфісковувати товари, які перевозить тіньовий флот, після того як судна беруть на абордаж у межах морської операції, повідомив один із чиновників ЄС.

Такі захоплення відбуваються дедалі частіше. За словами посадовця, головним питанням залишалось саме те, що робити з вантажем - "це дуже цінний товар". Хоча нафта є найприбутковішим експортним товаром Росії, за подібним принципом на продаж може піти й конфіскована зернова продукція.

Конкретні приклади захоплень

У березні Бельгія захопила у Північному морі танкер, який підозрюють у належності до тіньового флоту Росії - його місткість становила близько 330 000 барелів нафти, вартістю до 26 мільйонів доларів за поточними цінами.

Минулого місяця Франція взяла під контроль ще одне подібне судно - з місткістю близько 600 000 барелів нафти вартістю приблизно 48 мільйонів доларів - невдовзі після завантаження в Мурманську.

Москва назвала подібні захоплення "піратством" і погрожувала відповісти "усіма необхідними засобами".

Що ще сталося на морі

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас також повідомила, що повʼязане з Росією судно MV South Star взяли на абордаж європейські офіцери морської безпеки в Середземному морі 20 липня для "перевірки прапора".

"Кожен незаконний рейс допомагає підтримувати військову машину Росії. Ми підкріплюємо наші санкції діями на морі", - заявила Каллас.