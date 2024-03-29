ua en ru
Пт, 29 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Італійські Eurofighter двічі за добу перехоплювали літаки РФ над Балтійським морем, - ANSA

П'ятниця 29 березня 2024 20:45
UA EN RU
Італійські Eurofighter двічі за добу перехоплювали літаки РФ над Балтійським морем, - ANSA Фото: винищувач Eurofighter Typhoon (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Винищувачі Військово-Повітряних сил Італії Eurofighters протягом поточної доби здійснили подвійне перехоплення російських літаків над Балтійським морем.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на італійське інформагентство ANSA.

Ці винищувачі Eurofighters входять до складу 4-ї оперативної групи, яка діє на польській базі в Мальборку.

"Тривога, запущена з командного центру НАТО в Уедемі (Німеччина), була активована вчора та сьогодні вранці щодо невпізнаного літака, який летів над міжнародними водами Балтійського моря", - повідомляє агентство.

У публікації зазначається, що після ідентифікації російського літака та спостереження італійські винищувачі повернулися на свою базу в Мальборку.

Подібні інциденти

Нагадаємо, 25 березня в Міністерстві оборони Литви розповіли, що винищувачі НАТО п'ять разів за тиждень підіймалися в повітря для виявлення і супроводу літаків РФ.

Також повідомлялося, що наприкінці лютого Німеччина підіймала у повітря винищувач Eurofighter для перехоплення російського військового літака Іл-20М, який був зафіксований в районі Фінляндії.

Також ВПС Данії перехопили два російські бомбардувальники, які летіли "до території НАТО".

Крім того, нещодавно норвезькі літаки F-35 перехопили російські бомбардувальники і винищувачі. Їх зафіксували поблизу повітряного простору НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія Росавіація Балтийское море
NEWS
Дешеві та небезпечні. Що це за бомби УМПБ, якими Росія вдарила по Харкову
Дешеві та небезпечні. Що це за бомби УМПБ, якими Росія вдарила по Харкову
DAILY
Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Геть від Москви. Як Вірменія бере курс на ЄС та якою може бути реакція Росії