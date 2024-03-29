Італійські Eurofighter двічі за добу перехоплювали літаки РФ над Балтійським морем, - ANSA
Винищувачі Військово-Повітряних сил Італії Eurofighters протягом поточної доби здійснили подвійне перехоплення російських літаків над Балтійським морем.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на італійське інформагентство ANSA.
Ці винищувачі Eurofighters входять до складу 4-ї оперативної групи, яка діє на польській базі в Мальборку.
"Тривога, запущена з командного центру НАТО в Уедемі (Німеччина), була активована вчора та сьогодні вранці щодо невпізнаного літака, який летів над міжнародними водами Балтійського моря", - повідомляє агентство.
У публікації зазначається, що після ідентифікації російського літака та спостереження італійські винищувачі повернулися на свою базу в Мальборку.
Подібні інциденти
Нагадаємо, 25 березня в Міністерстві оборони Литви розповіли, що винищувачі НАТО п'ять разів за тиждень підіймалися в повітря для виявлення і супроводу літаків РФ.
Також повідомлялося, що наприкінці лютого Німеччина підіймала у повітря винищувач Eurofighter для перехоплення російського військового літака Іл-20М, який був зафіксований в районі Фінляндії.
Також ВПС Данії перехопили два російські бомбардувальники, які летіли "до території НАТО".
Крім того, нещодавно норвезькі літаки F-35 перехопили російські бомбардувальники і винищувачі. Їх зафіксували поблизу повітряного простору НАТО.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.