Італійські Eurofighter двічі за добу перехоплювали літаки РФ над Балтійським морем, - ANSA

Про це передає РБК-Україна з посиланням на італійське інформагентство ANSA .

Ці винищувачі Eurofighters входять до складу 4-ї оперативної групи, яка діє на польській базі в Мальборку.

"Тривога, запущена з командного центру НАТО в Уедемі (Німеччина), була активована вчора та сьогодні вранці щодо невпізнаного літака, який летів над міжнародними водами Балтійського моря", - повідомляє агентство.

У публікації зазначається, що після ідентифікації російського літака та спостереження італійські винищувачі повернулися на свою базу в Мальборку.

Подібні інциденти

Нагадаємо, 25 березня в Міністерстві оборони Литви розповіли, що винищувачі НАТО п'ять разів за тиждень підіймалися в повітря для виявлення і супроводу літаків РФ.

Також повідомлялося, що наприкінці лютого Німеччина підіймала у повітря винищувач Eurofighter для перехоплення російського військового літака Іл-20М, який був зафіксований в районі Фінляндії.

Також ВПС Данії перехопили два російські бомбардувальники, які летіли "до території НАТО".

Крім того, нещодавно норвезькі літаки F-35 перехопили російські бомбардувальники і винищувачі. Їх зафіксували поблизу повітряного простору НАТО.