Італійська банківська група Intesa планує залишити ринок Росії

Компанія повідомила, що її місцевий підрозділ у РФ станом на 31 грудня мав у своєму розпорядженні кредити брутто на суму 372 млн євро без урахування гарантій експортно-кредитних агентств.

Валові транскордонні кредити російським контрагентам становили 1,26 млрд євро. Ще 797 мільйонів євро були пов'язані з російськими банками, а ще 73 мільйони євро пов'язані з цінними паперами.

Представляючи результати за весь рік, Intesa заявила, що вже вдалося скоротити свою частку в Росії, де вона працює через підрозділ, який обслуговує тільки корпоративних клієнтів.

Intesa працює над виходом із Росії, але для цього їй потрібен дозвіл від представників уряду країни.

Intesa Sanpaolo

Італійська банківська група, що є лідером на ринку банківських послуг в Італії та однією з найбільших банківських груп єврозони, базується в Турині, має значну присутність у країнах Центральної та Східної Європи.

Є фінансовим конгломератом, окрім банкінгу займається також страхуванням та управлінням активами. Відома, серед іншого, тим, що фінансує реставрацію витворів мистецтва та виставки у Росії та Італії. Intesa Sanpaolo утворена 1 січня 2007 року в результаті злиття двох провідних італійських банків - Banca Intesa та Sanpaolo IMI.