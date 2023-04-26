RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Итальянская банковская группа Intesa планирует покинуть рынок России

Фото: Intesa Sanpaolo (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo в прошлом году вдвое сократила свои валовые кредиты в России до 2,5 млрд евро. Компания планирует покинуть рынок РФ, однако этот вопрос находится в стадии рассмотрения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителей банка, которое приводит Reuters.

Компания сообщила, что ее местное подразделение в РФ по состоянию на 31 декабря располагало кредитами брутто на сумму 372 млн евро без учета гарантий экспортно-кредитных агентств.

Валовые трансграничные кредиты российским контрагентам составили 1,26 млрд евро. Еще 797 миллионов евро были связаны с российскими банками, а еще 73 миллиона евро связаны с ценными бумагами.

Представляя результаты за весь год, Intesa заявила, что уже удалось сократить свою долю в России, где она работает через подразделение, обслуживающее только корпоративных клиентов.

Intesa работает над выходом из России, но для этого ей требуется разрешение от представителей правительства страны.

Intesa Sanpaolo

Итальянская банковская группа, являющаяся лидером на рынке банковских услуг в Италии и одной из крупнейших банковских групп еврозоны, базируется в Турине, имеет большое присутствие в странах Центральной и Восточной Европы.

Является финансовым конгломератом, кроме банкинга занимается страхованием и управлением активами. Известна среди прочего тем, что финансирует реставрацию произведений искусства и выставки в России и Италии. Intesa Sanpaolo образована 1 января 2007 года в результате слияния двух ведущих итальянских банков – Banca Intesa и Sanpaolo IMI.

Напомним, что компания Inditex, владеющая магазинами одежды Zara и Bershka, продает свой бизнес в России. Соответствующее разрешение она получила от властей страны-агрессора.

Также мы писали, что Raiffeisen Bank рассматривает возможность отделения бизнеса компании в России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияИталия