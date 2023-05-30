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Італія готує новий пакет зброї для України

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Вівторок 30 травня 2023 19:22
Італія готує новий пакет зброї для України Фото: Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Італія готує новий пакет військової допомоги для України. Це постачання озброєння має стати сьомим за рахунком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Італії Гвідо Крозетто, про яку пише la Repubblica.

"Готується новий пакет озброєнь для України. Це сьома поставка військової техніки до Києва", - йдеться у заяві.

Міністр повідомив про нього під час засідання парламентського комітету з безпеки Італії.

Саме міністр оборони Гвідо Крозетто оголосив про майбутню відправку і детально розповів про матеріали, які Рим відправить українській армії для захисту від російського вторгнення.

Однак що саме до нього увійде невідомо, оскільки італійські чиновники вирішили залишити цю інформацію в таємниці від громадськості.

Військова допомога від Італії

Нещодавно повідомлялося, що Україна вже отримала зенітний ракетний комплекс дальньої дії SAMP-T, який обіцяли разом передати Франція та Італія.

Також Гвідо Крозетто повідомляв, що його країна шукає можливості участі в європейській ініціативі з підготовки українських солдатів з направленням штабного персоналу в командування в Брюсселі, Польщі та Німеччині.

Ще у квітні з'явилась інформація, що Італія передала Україні близько 30 самохідних артилерійських установок (САУ) M109L.

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