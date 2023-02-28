В Італії затримали трьох іноземців, причетних до аварії човна з десятками жертв

В Італії затримали трьох людей, підозрюваних в нелегальній контрабанді людей за допомогою човна, що призвело до загибелі мінімум 65 мігрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Поліція країни повідомила, що було затримано двох чоловіків пакистанського походження і одного - турецького. Зараз правоохоронці шукають ще одного підозрюваного, причетного до справи.

За даними поліції, саме на цих людей вказували мігранти, що вижили, як на організаторів нелегального перевезення.

"За попередньою інформацією, вони просили мігрантів про 8000 євро грошової винагороди взамін на доставку до берегів Італії", - повідомили правоохоронці.