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В Италии задержаны трое иностранцев, причастных к аварии лодки с десятками жертв

Фото: в Италии задержали организаторов нелегальной перевозки мигрантов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Италии задержаны три человека, подозреваемые в нелегальной контрабанде людей с помощью лодки, что привело к гибели минимум 65 мигрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Полиция страны сообщила, что были задержаны двое мужчин пакистанского происхождения и один - турецкий. Сейчас правоохранители ищут еще одного подозреваемого, причастного к делу.

По данным полиции, именно на этих людей указывали выжившие мигранты как на организаторов нелегальной перевозки.

"По предварительной информации, они просили мигрантов о 8000 евро денежного вознаграждения взамен на доставку к берегам Италии", - сообщили правоохранители.

Напомним, что у берегов южной Италии затонула лодка с нелегальными мигрантами, в результате чего погибли по меньшей мере 63 человека, среди которых 12 детей.

Ранее сообщалось, что в декабре на все запреты в Италии высадились 500 мигрантов из Северной Африки.

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Италия