В Италии задержаны трое иностранцев, причастных к аварии лодки с десятками жертв

В Италии задержаны три человека, подозреваемые в нелегальной контрабанде людей с помощью лодки, что привело к гибели минимум 65 мигрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Полиция страны сообщила, что были задержаны двое мужчин пакистанского происхождения и один - турецкий. Сейчас правоохранители ищут еще одного подозреваемого, причастного к делу.

По данным полиции, именно на этих людей указывали выжившие мигранты как на организаторов нелегальной перевозки.

"По предварительной информации, они просили мигрантов о 8000 евро денежного вознаграждения взамен на доставку к берегам Италии", - сообщили правоохранители.