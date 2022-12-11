Попри всі заборони. В Італії висадилися 500 мігрантів з Північної Африки

Два рятувальних судна пришвартувалися сьогодні в італійських портах поблизу Неаполя та на півдні Італії і близько 500 мігрантів висадилися на берег попри урядові заборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News .

Судна належать двом європейським групам допомоги потенційним біженцям, як засвідчує агентство. Перше з них - судно Geo Berents - зафрахтоване французькою гуманітарною організацією "Лікарі без кордонів" і на його борту перебувало 248 людей, яких було врятовано в Середземному морі останніми днями. Друге - Humanity 1, кероване німецькою гуманітарною групою SOS Humanity - прибуло у порт Барі з 261 людиною на борту.

"Ці люди пережили важку подорож, перебороли триметрові хвилі, але їхнє прохання по допомогу у найближчому порту залишилося без уваги. Наразі вони щасливі і відчувають полегшення, задоволені, як і ми", - заявив представник місії SOS Humanity.

Водночас новий італійський уряд прем'єр-міністра Джорджії Мелоні наполягає на тому, що Італія не планує відступати від жорсткої антимігрантської політики щодо біженців, які перетинають Середземне море на човнах. Проте цими вихідними представники Міністерства внутрішніх справ оголосили, що водночас уряд виконує свій обов’язок рятувати життя в умовах погіршення погодних умов на морі.

"Порятунок життів завжди керуватиме урядовими рішеннями, навіть у разі провокаційних і ризикованих дій неурядових організацій", - йдеться у заяві.

Італійський уряд звинувачує групи допомоги потенційним біженцям у стимулюванні нелегальної міграції та винагороді торговців людьми, які беруть сотні євро за небезпечний перетин Середземного моря, зокрема з Лівії. Групи допомоги заперечують, що їхні рятувальні операції заохочують міграцію, і кажуть, що вони необхідні для порятунку життів, звинувачуючи політку міністра внутрішніх справ Маттео П'янтедозі в порушенні міжнародного права та морських конвенцій.

Нагадаємо, що уряд Італії намагався наполягти на тому, щоб країни, під прапорами яких працюють рятувальні судна допомоги, приймали решту мігрантів у себе. Проте ця політика призвела до дипломатичного протистояння з Францією минулого місяця, внаслідок чого Париж призупинив свою участь у системі переміщення біженців.