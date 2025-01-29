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Творців китайського штучного інтелекту звинуватили в крадіжці даних у ChatGPT

США, Середа 29 січня 2025 11:40
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Творців китайського штучного інтелекту звинуватили в крадіжці даних у ChatGPT Фото: DeepSeek звинуватили в крадіжці даних з OpenAI (deepseek.com)
Автор: Олександр Білоус

Корпорації Microsoft і OpenAI розслідують, чи були вихідні дані технології OpenAI отримані несанкціонованим чином групою, пов'язаною з китайським стартапом у сфері штучного інтелекту DeepSeek.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними джерел видання, дослідники безпеки Microsoft восени помітили, що особи, які можуть бути пов'язані з DeepSeek, вилучали великий обсяг даних за допомогою інтерфейсу прикладного програмування OpenAI, або API.

Розробники програмного забезпечення можуть заплатити за ліцензію на використання API для інтеграції фірмових моделей штучного інтелекту OpenAI у свої власні додатки.

Microsoft, технологічний партнер OpenAI та її найбільший інвестор, повідомила OpenAI про цю діяльність. Така діяльність може порушувати умови обслуговування OpenAI або може вказувати на те, що група діяла з метою зняти обмеження OpenAI на обсяг даних, які вони могли отримати.

Звинувачення з табору Трампа

Крім того, Девід Сакс, радник Білого дому з питань штучного інтелекту і криптовалюти, заявив, що є "суттєві докази" того, що DeepSeek спирався на результати моделей OpenAI, щоб допомогти розробити свою власну технологію. В інтерв'ю Fox News Сакс описав техніку, звану дистиляцією, за якої одна модель ШІ використовує результати іншої для навчання, щоб розвинути аналогічні можливості.

"Існують суттєві докази того, що DeepSeek витягла тут знання з моделей OpenAI, і я не думаю, що OpenAI дуже задоволена цим", - сказав Сакс.

У заяві у відповідь на коментарі Сакса OpenAI не стала безпосередньо коментувати його слова про DeepSeek. "Ми знаємо, що компанії з КНР - та інші - постійно намагаються перейняти моделі провідних американських компаній у сфері ШІ", - заявив представник OpenAI.

Китайський штучний інтелект

Раніше в січні DeepSeek випустила нову модель штучного інтелекту з відкритим вихідним кодом під назвою R1, перевернувши ринок, на якому домінують OpenAI, творець популярного ChatGPT, і американські конкуренти, як-от Google і Meta Platforms.

Китайський стартап заявив, що R1 конкурує або перевершує продукти провідних американських розробників за низкою галузевих показників, зокрема за математичними завданнями і загальними знаннями, - і була створена за мінімальні гроші.

Потенційна загроза перевазі американських компаній у галузі призвела до падіння технологічних акцій, пов'язаних зі ШІ, включно з Microsoft, Nvidia, Oracle і материнською компанією Google Alphabet, знищивши загалом майже 1 трильйон доларів ринкової вартості.

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Штучний інтелект Китай
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