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В Италии заблокировали DeepSeek из-за угрозы утечки данных

Пятница 31 января 2025 08:22
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В Италии заблокировали DeepSeek из-за угрозы утечки данных Фото: отношение пользователей и компаний к DeepSeek до сих пор неоднозначное (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

Итальянский Орган по защите персональных данных (Garante per la protezione dei dati personali) в срочном порядке ограничил обработку данных итальянских пользователей китайскими компаниями, предоставляющими сервис DeepSeek. Причина - возможная угроза утечки данных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Garante.

Сообщается, что Garante подал запрос к китайским компаниям Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence и Beijing DeepSeek Artificial Intelligence, которые предоставляют услугу чат-ботов DeepSeek. Регулятор спросил, с какой целью собираются данные и хранятся ли они в Китае.

Содержание ответа было признано регулятором абсолютно неадекватным, говорится в сообщении: китайские компании заявили, что они не работают в Италии, соответственно, европейское законодательство на них не распространяется.

В ответ на это Garante начал расследование, а приложение исчезло из цифровых магазинов Италии.

DeepSeek

DeepSeek утверждает, что на их модель было потрачено менее 6 млн долларов, и это значительно дешевле, чем 100 млн, которые нужны западным конкурентам.

Напомним, что ранее главный исполнительный директор Microsoft Сатья Наделла заявил, что не видит угрозы из-за применения DeepSeek. Он считает, что распространение ИИ является хорошей новостью.

Тем не менее Microsoft и OpenAI расследуют, были ли данные технологии OpenAI похищены группой, связанной с DeepSeek. Служба безопасности Microsoft заметила, что люди, которые могут быть связаны с DeepSeek, извлекали большой объем данных с помощью OpenAI, или API.

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