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В Італії військового засудили до 20 років в'язниці за шпигунство на користь РФ

Архівне фото: В Італії військового засудили до 20 років в'язниці за шпигунство на користь РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Суд у Римі сьогодні, 19 січня, засудив офіцера італійського Військово-морського флоту до 20 років тюремного ув'язнення за підозрою в шпигунстві на користь Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Капітана фрегата Вальтера Біо столичний суд присяжних визнав винним у шпигунстві та хабарництві після того, як у березні 2021 року його спіймали на передаванні секретних документів співробітникам російського посольства в торговому центрі Рима.

Обвинувачення просило дати йому 18 років позбавлення волі. 

Не перший вирок для військового

Видання пише, що це був другий вирок, ухвалений батькові чотирьох дітей із Помеції недалеко від Риму після того, як його визнав винним військовий суд і засудив до 30 років тюремного ув'язнення в березні 2023 року. 

У 2021 році Італія вислала двох співробітників російського посольства у цій справі.

Шпигуни РФ у країнах Європи

Нещодавно представник розвідки Чехії повідомив, що російські спецслужби, як і раніше, активні в Європі, вони допомагають обходити санкції Європейського союзу.

Також Росія намагається завербувати деяких прохачів притулку у Фінляндії у якості шпигунів.

Днями естонські правоохоронці затримали професора В'ячеслава Морозова, який працював в університеті Тарту. Його підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

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