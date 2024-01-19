В Италии военного приговорили к 20 годам тюрьмы за шпионаж в пользу РФ

Капитана фрегата Вальтера Био столичный суд присяжных признал виновным в шпионаже и взяточничестве после того, как в марте 2021 года его поймали на передаче секретных документов сотрудникам российского посольства в торговом центре Рима.

Обвинение просило дать ему 18 лет лишения свободы.

Не первый приговор для военного

Издание пишет, что это был второй приговор, вынесенный отцу четверых детей из Помеции недалеко от Рима после того, как его признал виновным военный суд и приговорил к 30 годам тюремного заключения в марте 2023 года.

В 2021 году Италия выслала двух сотрудников российского посольства по этому делу.

Шпионы РФ в странах Европы

Недавно представитель разведки Чехии сообщил, что российские спецслужбы по-прежнему активны в Европе, они помогают обходить санкции Европейского союза.

Также Россия пытается завербовать некоторых просителей убежища в Финляндии в качестве шпионов.

На днях эстонские правоохранители задержали профессора Вячеслава Морозова, работавшего в университете Тарту. Его подозревают в шпионаже в пользу России.