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В Італії відповіли, чи відправлять свої війська до України

Понеділок 25 листопада 2024 21:05
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В Італії відповіли, чи відправлять свої війська до України Фото: глава МЗС Італії Антоніо Таяні (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Італія не відправлятиме своїх солдатів воювати в Україну. У країні вважають, що це може призвести до ескалації війни.

Про це заявив міністр закордонних справ країни Антоніо Таяні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ANSA.

"Ми не відправимо жодного солдата воювати в Україну", - сказав Таян

За його словами, Італія допомагає Україні політично, фінансово і військово. І це буде відбуватись і надалі, однак країна не буде посилати солдатів воювати в Україну.

"Ми повинні уникати ескалації, Росія бере на себе серйозну відповідальність, залучаючи до війни північнокорейських солдатів і вербуючи хуситів та іранських маріонеток", - сказав Таджані, який також є прем'єр-міністром.

Допомога Україні від Італії

Італія надала Україні вже не один пакет військової допомоги. Зокрема, було передано зенітні ракети, артилерійське знаряддя та бронетехніка.

Окрім того повідомлялося, що Італія передасть SAMP/T Україні у рамках нового пакета допомоги.

Однак нещодавно Таяні заявив, що позиція Італії щодо використання зброї, що постачається Україні, залишається незмінною.За його словами, озброєння може бути використано тільки на українській території.

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