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В Италии ответили, отправят ли свои войска в Украину

Понедельник 25 ноября 2024 21:05
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В Италии ответили, отправят ли свои войска в Украину Фото: глава МИД Италии Антонио Таяни (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Италия не будет отправлять своих солдат воевать на Украину. В стране считают, что это может привести к эскалации войны.

Об этом заявил министр иностранных дел страны Антонио Таяни, сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство ANSA.

"Мы не отправим ни одного солдата воевать в Украину", - сказал Таян

По его словам, Италия помогает Украине политически, финансово и военно. И это будет происходить и дальше, однако страна не будет посылать солдат воевать в Украину.

"Мы должны избегать эскалации, Россия берет на себя серьезную ответственность, привлекая к войне северокорейских солдат и вербуя хуситов и иранских муртадов", - сказал Таджани, который также является премьер-министром.

Помощь Украине от Италии

Италия предоставила Украине уже не один пакет военной помощи. В частности, были переданы зенитные ракеты, артиллерийские орудия и бронетехника.

Кроме того, сообщалось, что Италия передаст SAMP/T Украине в рамках нового пакета помощи.

Однако недавно Таяни заявил, что позиция Италии относительно использования оружия, поставляемого Украине, остается неизменной. По его словам, вооружение может быть использовано только на украинской территории.

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