В Італії українець, якого звинувачують у підриві "Північних потоків", оголосив голодування

За його словами, від адвоката стало відомо, що Кузнецова утримують у в’язниці суворого режиму без забезпечення належних санітарних умов, доступу до дієтичного харчування, інформації та можливості контактів із родиною.

Лубінець наголосив, що такі обставини є неприйнятними та суперечать Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

"Хочу нагадати, що польський суд нещодавно виправдав іншого громадянина України, якого звинувачували за аналогічними обставинами у справі "Північних потоків". Це рішення підтверджує відсутність належної доказової бази в подібних звинуваченнях, і має бути враховане судами інших держав-членів ЄС", - зазначив він.

Лубінець також повідомив, що він звернувся до омбудсмена на Італії та регіону Лаціо Маріно Фарделлі з проханням забезпечити дотримання базових прав і належних умов утримання українця.

Завтра представники українського консульства та Офісу омбудсмана прибудуть до місця утримання Кузнєцова, щоб перевірити умови тримання, стан здоров’я та надати необхідну підтримку.

"Україна завжди захищає своїх громадян - незалежно від того, де вони перебувають", - наголосив омбудсмен.