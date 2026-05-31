В Італії туристи судились за склянку води: ось про яке рішення почули

08:14 31.05.2026 Нд
3 хв
Цікаво, що інцидент з питною водою стався ще аж у 2019 році, але рішенні суд виніс тільки зараз
aimg Пилип Бойко
В Італії туристи судились за склянку води: ось про яке рішення почули Фото: вода в ресторані (Getty Images)
Італійські заклади мають законне право відмовляти клієнтам у безплатній воді з крана. Таке рішення ухвалив Вищий суд Італії після тривалої тяганини між туристкою та елітним готелем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Конфлікт спалахнув у ресторані п’ятизіркового готелю Sassongher у Корварі. Туристка з Риму замовила воду під час лижного сезону 2019 року. Офіціант запропонував лише мінеральну воду в пляшках за ціною 7 євро, на що жінка обурилася, адже просто хотіла попити води з крана.

Оскільки в елітному готелі туристці відмовили у склянці води, вона пішла до суду, бо була впевнена, що "вода є природним ресурсом і універсальним правом людини". Туристка вимагала 2700 євро компенсації й заявляла про "емоційний стрес та економічні збитки".

Проте всі інстанції були непохитними. Справу спочатку відхилив суд у Римі, а потім апеляційний суд. Тепер, після майже 7 років бюрократичних процедур, крапку поставив Касаційний суд.

Судді Вищого суду Італії повністю відхилили позов і постановили, що італійські закони не зобов’язують заклади безплатно напувати гостей проточною водою. Рішення про її подачу залежить виключно від адміністрації закладу.

Жінка порівнювала склянку води з предметами першої потреби. Вона стверджувала, що це частина сервісу, як "наявність ліжка з простирадлами" та "милом у ванній". Захист готелю мав інші аргументи.

Адвокат готелю так прокоментував рішення журналістам:

"Жінка стверджувала, що зазнала збитків, у тому числі фінансових і моральних. Це було відхилено через відсутність доказів".

Адвокат підкреслив, що "немає зобов’язань постачати водопровідну воду". Він також пояснив, що "політика компанії полягає в тому, щоб, як і в багатьох елітних закладах, подавати лише пляшкову воду за столом, яка запечатана".

Юристи закладу додали важливу деталь. Якщо людина хоче саме проточної води, вона може отримати її в самому готелі, але не в ресторані за столом.

Цікаво, що правила відрізняються залежно від країни. Наприклад, в Англії та Уельсі ліцензовані заклади за законом зобов’язані подавати безплатну питну воду за запитом гостя.

В Італії ж сервіс залишається на розсуд власників бізнесу. Тому варто перед поїздкою уточнювати такі, здавалося б, дрібні нюанси, щоб не псувати собі відпочинок.

