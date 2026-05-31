В Италии туристы судились за стакан воды: вот о каком решении услышали
Итальянские заведения имеют законное право отказывать клиентам в бесплатной воде из крана. Такое решение принял Высший суд Италии после длительной тяжбы между туристкой и элитным отелем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Конфликт вспыхнул в ресторане пятизвездочного отеля Sassongher в Корваре. Туристка из Рима заказала воду во время лыжного сезона 2019 года. Официант предложил только минеральную воду в бутылках по цене 7 евро, на что женщина возмутилась, ведь просто хотела попить воды из крана.
Поскольку в элитном отеле туристке отказали в стакане воды, она пошла в суд, потому что была уверена, что "вода является природным ресурсом и универсальным правом человека". Туристка требовала 2700 евро компенсации и заявляла об "эмоциональном стрессе и экономическом ущербе".
Однако все инстанции были непоколебимы. Дело сначала отклонил суд в Риме, а затем апелляционный суд. Теперь, после почти 7 лет бюрократических процедур, точку поставил Кассационный суд.
Судьи Высшего суда Италии полностью отклонили иск и постановили, что итальянские законы не обязывают заведения бесплатно поить гостей проточной водой. Решение о ее подаче зависит исключительно от администрации заведения.
Женщина сравнивала стакан воды с предметами первой необходимости. Она утверждала, что это часть сервиса, как "наличие кровати с простынями" и "мылом в ванной". Защита отеля имела другие аргументы.
Адвокат отеля так прокомментировал решение журналистам:
"Женщина утверждала, что понесла убытки, в том числе финансовые и моральные. Это было отклонено из-за отсутствия доказательств".
Адвокат подчеркнул, что "нет обязательств поставлять водопроводную воду". Он также пояснил, что "политика компании заключается в том, чтобы, как и во многих элитных заведениях, подавать только бутилированную воду за столом, которая запечатана".
Юристы заведения добавили важную деталь. Если человек хочет именно проточной воды, он может получить ее в самом отеле, но не в ресторане за столом.
Интересно, что правила отличаются в зависимости от страны. Например, в Англии и Уэльсе лицензированные заведения по закону обязаны подавать бесплатную питьевую воду по запросу гостя.
В Италии же сервис остается на усмотрение владельцев бизнеса. Поэтому стоит перед поездкой уточнять такие, казалось бы, мелкие нюансы, чтобы не портить себе отдых.
