ua en ru
Пт, 05 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Посольство України попросило в Італії скасувати скандальну виставку про "розквіт" Маріуполя

Рим, П'ятниця 05 січня 2024 19:54
UA EN RU
Посольство України попросило в Італії скасувати скандальну виставку про "розквіт" Маріуполя Фото: посольство України попросило в Італії скасувати скандальну виставку про "розквіт" Маріуполя (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Посольство України надіслало Італії запит на відміну скандальної виставки про те, як "відновлюють" тимчасово окупований росіянами Маріуполь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дипломатичне відомство у Facebook.

У посольстві нагадали, що пропагандистську виставку про Маріуполь в італійському місті Модена заплановано на 20 січня. Міністерство закордонних справ України вважає такий захід провокацією.

"Посольство України в Римі вже надіслало офіційний запит про скасування заходу", - зазначає дипломатичне відомство.

Що передувало

Нагадаємо, вчора, 4 січня, стало відомо, що в Італії хочуть провести виставку, присвячену "розквіту" Маріуполя під час окупації Росії.

У ході заходу планується виступ італійського журналіста Андреа Лучіді, котрий знімав пропагандистські сюжети.

При цьому сам захід організують прихильники РФ. У його ході хоче виступити генконсул РФ.

Всі деталі виставки в Італії - у матеріалі проекту РБК-Україна Styler.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь Італія
NEWS
Насуваються морози. В областях екстрені наради через погіршення погоди та загрозу атак
Насуваються морози. В областях екстрені наради через погіршення погоди та загрозу атак
DAILY
Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Яких цілей досягли ЗСУ в Авдіївці та де росіяни атакують у "стилі Жукова": огляд фронту