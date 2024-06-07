ua en ru
Пт, 07 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Італії розповіли, хто представлятиме країну на саміті миру у Швейцарії

Рим, П'ятниця 07 червня 2024 14:20
UA EN RU
В Італії розповіли, хто представлятиме країну на саміті миру у Швейцарії Фото: міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні поїде на саміт миру України, який відбудеться у Швейцарії 15-16 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Таяні, якого цитує El Mundo.

"Я буду на мирній конференції Україні в Швейцарії", - підтвердив міністр закордонних справ цієї п'ятниці в програмі на італійському громадському телебаченні.

Як відомо, понад 160 представників країн світу підтвердили свою участь у саміті миру України. Зокрема, у саміті візьмуть участь понад 70 глав держав.

Що ще відомо про саміт миру

Саміт миру пройде у Швейцарії 15-16 червня. На ньому розглянуть три пункти з української формули миру. Зокрема, щодо повернення українських дітей, яких депортувала Росія, та енергетичну безпеку.

Як відомо, президент США Джо Байден не візьме участь у саміті. Сполучені Штати представить віце-президент Камала Гарріс. Китай відмовився брати участь, оскільки нібито його вимоги про участь Росії проігнорували.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається зірвати саміт миру. За його словами, Китай допомагає Москві, що, на думку глави держави, є фактично підтримкою війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія Саміт миру
NEWS
Зеленський та Байден розпочали переговори у Парижі
Зеленський та Байден розпочали переговори у Парижі
DAILY
Непросте літо та три сценарії на осінь. Чи зможе Україна врятувати енергетику та не допустити блекаут
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Непросте літо та три сценарії на осінь. Чи зможе Україна врятувати енергетику та не допустити блекаут