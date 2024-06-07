В Италии рассказали, кто будет представлять страну на саммите мира в Швейцарии

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни отправится на саммит мира Украины, который состоится в Швейцарии 15-16 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Таяни, которого цитирует El Mundo.

Более 160 представителей стран мира подтвердили свое участие в саммите мира Украины. В частности, в саммите примут участие более 70 глав государств.

"Я буду на мирной конференции Украины в Швейцарии", - подтвердил министр иностранных дел в пятницу в программе на итальянском общественном телевидении.

Что еще известно о саммите мира

Саммит мира пройдет в Швейцарии 15-16 июня. На нем будут рассмотрены три пункта украинской формулы мира. В частности, о возвращении украинских детей, депортированных Россией, и энергетической безопасности.

Как известно, президент США Джо Байден не примет участия в саммите. Соединенные Штаты представит вице-президент Камала Харрис. Китай отказался участвовать, поскольку якобы его требования об участии России проигнорировали.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается сорвать саммит мира. По его словам, Китай помогает Москве, что, по мнению главы государства, является фактически поддержкой войны.

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