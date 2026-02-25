В Італії різко пройшлися по рішенню повернути прапор РФ на Паралімпіаду-2026

РФ і Білорусь продовжують ігнорувати Олімпійське перемир'я. Допуск агресорів до змагань під власними прапорами викликає питання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра спорту Італії Андреа Абоді в соцмережі X і міністра закордонних справ України Андрія Сибігу в соцмережі X.
Італійський міністр нагадав, що чотири роки тому вторгнення РФ почалося якраз у період між зимовою Олімпіадою та Паралімпіадою в Пекіні. Цим кроком Москва порушила формальний акт про перемир'я, обов'язковий для всіх націй.
За словами Абоді, ситуація повторюється і зараз: поки триває Олімпіада-2026, армія загарбників продовжує руйнувати Україну, попри те, що 165 держав ООН підтримали резолюцію про перемир'я на час Ігор.
Чиновник висловив обурення через рішення Паралімпійського міжнародного комітету дозволити спортсменам із РФ і Білорусі виступати з прапорами, гімнами та у формі своїх країн. Його ухвалили за кілька годин до переобрання президента організації.
"Це викликає питання про те, як таке могло статися, і провокує обурення та тривогу... Бажанням усіх є захистити спортсменів, дозволивши їм брати участь в Іграх, але водночас необхідно забезпечити повагу до України", - наголосив Абоді.
Міністр наголосив, що автономія спортивних організацій не може бути виправданням для ігнорування воєнних злочинів.
"Хочуть прапор? Нехай змусять замовкнути зброю. Це питання цивілізації - зокрема спортивної", - підсумував глава профільного міністерства Італії.
Глава українського МЗС подякував італійському урядовцю за голос правди і здорового глузду.
Він нагадав, що обмеження проти Росії та Білорусі були введені у відповідь на агресію проти України.
"Відтоді нічого не змінилося. Агресія, звірства і терор тривають. Які підстави для пом'якшення обмежень? Їх немає", - додав міністр.
Сибіга закликав усі країни утриматися від участі в церемонії відкриття Паралімпійських ігор, "якщо аморальне рішення про допуск російської та білоруської символіки не буде скасовано".
Нагадаємо, у вересні минулого року Міжнародний паралімпійський комітет вирішив допустити атлетів з РФ і Білорусі до участі в Паралімпіаді під національними прапорами і гімнами.
Нещодавно президент МПК Ендрю Парсонс заявив, що це рішення остаточне і не може бути скасоване керівництвом організації.