В Италии резко прошлись по решению вернуть флаг РФ на Паралимпиаду-2026

Иллюстративное фото: в Италии отреагировали на скандальное решение вернуть флаг РФ на Паралимпиаду (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

РФ и Беларусь продолжают игнорировать Олимпийское перемирие. Допуск агрессоров к соревнованиям под собственными флагами вызывает вопросы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра спорта Италии Андреа Абоди в соцсети X и министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в соцсети X.

Предательство олимпийских принципов

Итальянский министр напомнил, что четыре года назад вторжение РФ началось как раз в период между зимней Олимпиадой и Паралимпиадой в Пекине. Этим шагом Москва нарушила формальный акт о перемирии, обязателен для всех наций. 

По словам Абоди, ситуация повторяется и сейчас: пока продолжается Олимпиада-2026, армия захватчиков продолжает разрушать Украину, несмотря на то, что 165 государств ООН поддержали резолюцию о перемирии на время Игр.

Критика решения Паралимпийского комитета

Чиновник выразил возмущение из-за решения Паралимпийского международного комитета разрешить спортсменам из РФ и Беларуси выступать с флагами, гимнами и в форме своих стран. Оно было принято за несколько часов до переизбрания президента организации.

"Это вызывает вопросы о том, как такое могло произойти, и провоцирует возмущение и тревогу… Желанием всех является защитить спортсменов, позволив им участвовать в Играх, но одновременно необходимо обеспечить уважение к Украине", - подчеркнул Абоди.

Ультиматум агрессору

Министр подчеркнул, что автономия спортивных организаций не может являться оправданием для игнорирования военных преступлений. 

"Хотят флаг? Пусть заставят замолчать оружие. Это вопрос цивилизации - в том числе спортивной", - подытожил глава профильного министерства Италии.

Реакция Сибиги

Глава украинского МИД поблагодарил итальянского чиновника за голос правды и здравого смысла. 

Он напомнил, что ограничения против России и Беларуси были введены в ответ на агрессию против Украины.

"С тех пор ничего не изменилось. Агрессия, зверства и террор продолжаются. Какие основания для смягчения ограничений? Их нет", - добавил министр.

Сибига призвал все страны воздержаться от участия в церемонии открытия Паралимпийских игр, "если безнравственное решение о допуске российской и белорусской символики не будет отменено".

Флаг России на Паралимпиаде

Напомним, в сентябре прошлого года Международный паралимпийский комитет решил допустить атлетов из РФ и Беларуси к участию в Паралимпиаде под национальными флагами и гимнами.

Недавно президент МПК Эндрю Парсонс заявил, что это решение окончательно и не может быть отменено руководством организации.

Российская ФедерацияБеларусьИталияВойна в Украине