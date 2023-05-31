В Італії перекинувся туристичний човен, серед жертв виявилися розвідники

Туристичний човен, який перевозив понад 20 людей, перекинувся на озері Маджоре в Італії. Серед жертв є італійські та ізраїльські розвідники.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Нагадаємо, ми повідомляли, що на півночі Італії, між містами Сесто-Календе та Арона затонув туристичний човен.
Також, раніше біля берегів південної Італії затонув човен з мігрантами, внаслідок чого загинуло щонайменше 63 людини.
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