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В Італії перекинувся туристичний човен, серед жертв виявилися розвідники

Фото: в Італії на озері Маджоре перекинувся туристичний човен (facebook.com VigiliDelFuocoCommunity)
Автор: Каріна Левицька

Туристичний човен, який перевозив понад 20 людей, перекинувся на озері Маджоре в Італії. Серед жертв є італійські та ізраїльські розвідники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на півночі Італії, між містами Сесто-Календе та Арона затонув туристичний човен.

Також, раніше біля берегів південної Італії затонув човен з мігрантами, внаслідок чого загинуло щонайменше 63 людини.

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Італія