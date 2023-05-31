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В Италии перевернулась туристическая лодка, среди жертв оказались разведчики

Фото: в Италии на озере Маджоре перевернулась туристическая лодка (facebook.com VigiliDelFuocoCommunity)
Автор: Карина Левицкая

Туристическая лодка, которая перевозила более 20 человек, перевернулась на озере Маджоре в Италии. Среди жертв есть итальянские и израильские разведчики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Напомним, мы сообщали, что на севере Италии, между городами Сесто-Календе и Арона затонула туристическая лодка.

Также, ранее у берегов южной Италии затонула лодка с мигрантами, в результате чего погибли по меньшей мере 63 человека.

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Италия