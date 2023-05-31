В Италии перевернулась туристическая лодка, среди жертв оказались разведчики

Напомним, мы сообщали, что на севере Италии, между городами Сесто-Календе и Арона затонула туристическая лодка.

Также, ранее у берегов южной Италии затонула лодка с мигрантами, в результате чего погибли по меньшей мере 63 человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.