В Італії затонув туристичний човен з понад 20 людьми на борту: є загиблі

На півночі Італії, між містами Сесто-Календе та Арона затонув туристичний човен з понад 20 пасажирами на борту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Судно перевозило 25 людей, які святкували день народження. Водний транспорт затонув через сильний вітер, усі хто перебував на борту опинилися у воді, однак багатьом вдалося самотужки доплисти до берега, ще кількох людей врятували інші човни.

"Човен, який орендували туристи мав довжину 16 метрів. Дуже серйозний інцидент стався через погану погоду", - заявив президент Ломбардії Аттіліо Фонтана.

Повідомляється, що загинуло щонайменше двоє людей, ще двоє вважаються зниклими безвісти. Як зазначає пожежна служба Італії, їхній пошук продовжується, до робіт залучені рятувальники, гелікоптери та санітарна авіація.