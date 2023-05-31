В Італії перекинувся туристичний човен, серед жертв виявилися розвідники

Туристичний човен, який перевозив понад 20 людей, перекинувся на озері Маджоре в Італії. Серед жертв є італійські та ізраїльські розвідники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Повідомляється, що в неділю, 28 травня, під час руху в човен вдарив вихор. В результаті човен перекинувся та затонув.

За даними видання, серед жертв були двоє агентів італійської розвідки 62-річний Клаудіо Алонзі та 53-річна Тіціана Барноб, а також відставний співробітник ізраїльських сил безпеки.

Тіло колишнього співробітника ізраїльських сил безпеки пізніше було знайдено італійськими рятувальниками, а його особу підтвердило міністерство закордонних справ Ізраїлю. Четвертою жертвою назвали росіянку Аню Божкову, дружину власника човна.

За словами рятувальників, 19 пасажирів вижили. Багатьом вдалося самостійно доплисти до берега або ж їх підібрали інші човни.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на півночі Італії, між містами Сесто-Календе та Арона затонув туристичний човен.

Також, раніше біля берегів південної Італії затонув човен з мігрантами, внаслідок чого загинуло щонайменше 63 людини.

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