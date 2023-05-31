В Италии перевернулась туристическая лодка, среди жертв оказались разведчики

Туристическая лодка, которая перевозила более 20 человек, перевернулась на озере Маджоре в Италии. Среди жертв есть итальянские и израильские разведчики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Сообщается, что в воскресенье, 28 мая, во время движения в лодку ударил вихрь. В результате лодка перевернулась и затонула.

По данным издания, среди жертв были двое агентов итальянской разведки 62-летний Клаудио Алонзи и 53-летняя Тициана Барноб, а также отставной сотрудник израильских сил безопасности.

Тело бывшего сотрудника израильских сил безопасности позже было найдено итальянскими спасателями, а его личность подтвердило министерство иностранных дел Израиля. Четвертой жертвой назвали россиянку Аню Божкову, жену владельца лодки.

По словам спасателей, 19 пассажиров выжили. Многим удалось самостоятельно доплыть до берега или же их подобрали другие лодки.

Напомним, мы сообщали, что на севере Италии, между городами Сесто-Календе и Арона затонула туристическая лодка.

Также, ранее у берегов южной Италии затонула лодка с мигрантами, в результате чего погибли по меньшей мере 63 человека.

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