Італія зволікає з продовженням військової допомоги Україні на наступний рік, - Reuters

Фото: президент України Володимир Зеленський та прем'єр Італії Джорджа Мелоні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Уряд Італії збирається відкласти розгляд декрету, який дасть змогу продовжити військову допомогу Україні у 2026 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише видання, така ситуація виникла на тлі напруженості всередині правлячої коаліції в Італії щодо питання допомоги Україні.

Прем'єр Італії Джорджа Мелоні обіцяла допомагати Україні протистояти російському вторгненню до кінця війни, але її заступник Маттео Сальвіні, лідер партії "Ліга", сумнівається в необхідності подальшої підтримки українських воїнів.

Джерела Reuters розповіли, що декрет про продовження допомоги Україні було включено до порядку денного наради в середу, 3 грудня, на якій планувалося підготувати засідання Кабінету міністрів наступного дня. Але його прибрали, оскільки "порядок денний був занадто насиченим".

Варто зауважити, що уряд Італії щороку ухвалював декрети про продовження військової допомоги Україні. Вони дозволяли уряду надавати Україні пакети зі зброєю без схвалення парламенту. Поточний декрет закінчується наприкінці року.

Після затвердження урядом новий декрет набуде чинності негайно, але потім має бути ратифікований парламентом протягом 60 днів.

 

Новий пакет допомоги від Італії

Нагадаємо, раніше стало відомо, що уряд Італії затвердив уже 12-й пакет військової допомоги Україні.

Відповідний указ підписав міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.

В уряді Італії, як і зазвичай, не розкрили зміст нового пакета військової допомоги, а також вартість озброєння, яке до нього увійшло.

Варто зауважити, що Італія допомагає Україні ще з 2022 року. Зокрема, вона надала системи протиповітряної оборони SAMP/T, які можуть збивати балістику.

