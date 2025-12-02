Італія зволікає з продовженням військової допомоги Україні на наступний рік, - Reuters

Як пише видання, така ситуація виникла на тлі напруженості всередині правлячої коаліції в Італії щодо питання допомоги Україні.

Прем'єр Італії Джорджа Мелоні обіцяла допомагати Україні протистояти російському вторгненню до кінця війни, але її заступник Маттео Сальвіні, лідер партії "Ліга", сумнівається в необхідності подальшої підтримки українських воїнів.

Джерела Reuters розповіли, що декрет про продовження допомоги Україні було включено до порядку денного наради в середу, 3 грудня, на якій планувалося підготувати засідання Кабінету міністрів наступного дня. Але його прибрали, оскільки "порядок денний був занадто насиченим".

Варто зауважити, що уряд Італії щороку ухвалював декрети про продовження військової допомоги Україні. Вони дозволяли уряду надавати Україні пакети зі зброєю без схвалення парламенту. Поточний декрет закінчується наприкінці року.

Після затвердження урядом новий декрет набуде чинності негайно, але потім має бути ратифікований парламентом протягом 60 днів.