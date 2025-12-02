Італія затвердила новий пакет військової допомоги Україні
Італія офіційно затвердила 12-й пакет військової допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіційний вісник Італії.
На підставі указу, підписаного Міністром оборони Італії Гвідо Крозетто та погодженого з главами МЗС та Мінекономіки, уряд України отримає чергову партію військових матеріалів, техніки та обладнання.
З міркувань безпеки, повний перелік переданого майна (складений Генеральним штабом Італії) має гриф "секретно" і публічно не розкривається.
Указ визначає, що техніка й матеріали передаються безоплатно та будуть списані з обліку.
Водночас зазначено, що опис озброєння робитиметься виключно для обліку, а строки передачі мають бути максимально стислими.
Допомога Україні від Італії
Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр оборони Італії Гвідо Крозетто анонсував 12-й пакет військової допомоги Україні.
"Що стосується України, наша позиція не змінюється. Ми продовжуємо допомагати Києву всім, чим можемо", - казав Крозетто.
Італія допомагає Україні з початку повномасштабного вторгнення армії РФ. Країна вже кілька разів продовжувала дозвіл на постачання Україні військової допомоги.
Зокрема, раніше повідомлялося, що італійський уряд підтримав продовження дозволу на постачання Україні військової допомоги. Для продовження постачання зброї потрібен був дозвіл парламенту.
Після цього Італія передала Україні 11-й пакет військової допомоги. До нього увійшла, зокрема, італійська версію гусеничних бронетранспортерів типу M113 - VCC-2 Camilino.