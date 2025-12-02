RU

Италия медлит с продлением военной помощи Украине на следующий год, - Reuters

Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер Италии Джорджа Мелони (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Правительство Италии собирается отложить рассмотрение декрета, который позволит продолжить военную помощь Украине в 2026 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет издание, такая ситуация возникла на фоне напряженности внутри правящей коалиции в Италии по вопросу помощи Украине. 

Премьер Италии Джорджа Мелони обещала помогать Украине противостоять российскому вторжению до конца войны, но ее заместитель Маттео Сальвини, лидер партии "Лига", сомневается в необходимости дальнейшей поддержки украинских воинов. 

Источники Reuters рассказали, что декрет о продлении помощи Украине был включен в повестку совещания в среду, 3 декабря, на котором планировалось подготовить заседание Кабинета министров на следующий день. Но его убрали, поскольку "повестка была слишком насыщенной". 

Стоит заметить, что правительство Италии ежегодно принимало декреты о продлении военной помощи Украине. Они позволяли правительству предоставлять Украине пакеты с оружием без одобрения парламента. Текущий декрет истекает в конце года. 

После утверждения правительством новый декрет вступит в силу немедленно, но затем должен быть ратифицирован парламентом в течение 60 дней.

Новый пакет помощи от Италии

Напомним, ранее стало известно, что правительство Италии утвердило уже 12-й пакет военной помощи Украине.

Соответствующий указ подписал министр обороны Италии Гвидо Крозетто.

В правительстве Италии, как и обычно, не раскрыли содержание нового пакета военной помощи, а также стоимость вооружения, которое в него вошло.

Стоит заметить, что Италия помогает Украине еще с 2022 года. В частности, она предоставила системы противовоздушной обороны SAMP/T, которые могут сбивать баллистику.

