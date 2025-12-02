Италия медлит с продлением военной помощи Украине на следующий год, - Reuters

Как пишет издание, такая ситуация возникла на фоне напряженности внутри правящей коалиции в Италии по вопросу помощи Украине.

Премьер Италии Джорджа Мелони обещала помогать Украине противостоять российскому вторжению до конца войны, но ее заместитель Маттео Сальвини, лидер партии "Лига", сомневается в необходимости дальнейшей поддержки украинских воинов.

Источники Reuters рассказали, что декрет о продлении помощи Украине был включен в повестку совещания в среду, 3 декабря, на котором планировалось подготовить заседание Кабинета министров на следующий день. Но его убрали, поскольку "повестка была слишком насыщенной".

Стоит заметить, что правительство Италии ежегодно принимало декреты о продлении военной помощи Украине. Они позволяли правительству предоставлять Украине пакеты с оружием без одобрения парламента. Текущий декрет истекает в конце года.

После утверждения правительством новый декрет вступит в силу немедленно, но затем должен быть ратифицирован парламентом в течение 60 дней.