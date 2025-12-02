Италия медлит с продлением военной помощи Украине на следующий год, - Reuters

Правительство Италии собирается отложить рассмотрение декрета, который позволит продолжить военную помощь Украине в 2026 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как пишет издание, такая ситуация возникла на фоне напряженности внутри правящей коалиции в Италии по вопросу помощи Украине.
Премьер Италии Джорджа Мелони обещала помогать Украине противостоять российскому вторжению до конца войны, но ее заместитель Маттео Сальвини, лидер партии "Лига", сомневается в необходимости дальнейшей поддержки украинских воинов.
Источники Reuters рассказали, что декрет о продлении помощи Украине был включен в повестку совещания в среду, 3 декабря, на котором планировалось подготовить заседание Кабинета министров на следующий день. Но его убрали, поскольку "повестка была слишком насыщенной".
Стоит заметить, что правительство Италии ежегодно принимало декреты о продлении военной помощи Украине. Они позволяли правительству предоставлять Украине пакеты с оружием без одобрения парламента. Текущий декрет истекает в конце года.
После утверждения правительством новый декрет вступит в силу немедленно, но затем должен быть ратифицирован парламентом в течение 60 дней.
Напомним, ранее стало известно, что правительство Италии утвердило уже 12-й пакет военной помощи Украине.
Соответствующий указ подписал министр обороны Италии Гвидо Крозетто.
В правительстве Италии, как и обычно, не раскрыли содержание нового пакета военной помощи, а также стоимость вооружения, которое в него вошло.
Стоит заметить, что Италия помогает Украине еще с 2022 года. В частности, она предоставила системы противовоздушной обороны SAMP/T, которые могут сбивать баллистику.