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Італія може завершити розробку вакцини від коронавірусу до осені

Новини » Коронавірус     15.04.2020 - 22:55
Італія може завершити розробку вакцини від коронавірусу до осені
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Випробування вакцини почнуться у квітні

Італійська компанія Irbm може завершити розробку вакцини від коронавірусу до осені цього року. Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

За словами Ді Майо, вже наприкінці квітня компанія почне випробування потенційної вакцини від коронавірусу. Очікується, що вакцина з'явиться у доступі до осені 2020 року.

"Італійська компанія Irbm почне випробовувати свою вакцину наприкінці квітня з метою зробити її доступною ще до вересня", - написав він.

При цьому очільник італійського МЗС закликав науковців всього світу об'єднатися для створення вакцини від коронавірусу.

"Сьогодні відбувається гонка між часом та вченими, дослідниками та лікарями у всьому світі, щоб знайти вакцину. Але кожна країна йде сама по собі, немає координації, а отже існує ризик, що час для виготовлення вакцини стане довшим. Нам потрібно об'єднати всі найкращі розуми, найкращих світових вчених, зібрати їх навколо столу і змусити їх працювати разом", - наголосив Ді Майо.

Італія може завершити розробку вакцини від коронавірусу до осені

Нагадаємо, раніше Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляла, що наразі на етапі клінічних випробувань перебувають 3 потенційні вакцини від коронавірусу. Ще понад 70 зразків вакцини наразі розробляються вченими по всьому світу.

Крім того, турецькі вчені перейшли до другого етапу розробки вакцини від коронавірусу. Розпочалися лабораторні тести антигену для вакцини.

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