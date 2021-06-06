Италия затягивает с назначением послом в Риме спикера МИД Беларуси

В Италии задерживают выдачу разрешения на назначение послом Беларуси официального представителя белорусского Министерства иностранных дел Анатолия Глаза. Он является сыном преданного чиновника из команды непризнанного президента республики Александра Лукашенко.

Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

Указано, что вопрос о назначении Глаза не решают уже несколько месяцев из-за необходимости проявлять осторожность в связи с политической ситуацией в Беларуси.

Фактически, отмечает издание, речь идет о временном приостановлении процедуры утверждения Глаза в должности посла республики Беларусь в Италии.