Италия затягивает с назначением послом в Риме спикера МИД Беларуси
В Италии задерживают выдачу разрешения на назначение послом Беларуси официального представителя белорусского Министерства иностранных дел Анатолия Глаза. Он является сыном преданного чиновника из команды непризнанного президента республики Александра Лукашенко.
Указано, что вопрос о назначении Глаза не решают уже несколько месяцев из-за необходимости проявлять осторожность в связи с политической ситуацией в Беларуси.
Фактически, отмечает издание, речь идет о временном приостановлении процедуры утверждения Глаза в должности посла республики Беларусь в Италии.
Напомним, Верховная рада осудила инцидент с принудительной посадкой самолета компании Ryinair в Минске. Парламент призывает немедленно освободить Романа Протасевича.
Как писало РБК-Украина, 23 мая режим Лукашенко, угрожая истребителем, принудительно посадил самолет авиакомпании Ryanair, чтобы задержать основателя Telegram-канала Nexta Протасевича. Этот поступок вызвал возмущение у международного сообщества.
Отметим, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская поддержала мобилизационный план "Перамога", разработанный ситуативно-аналитическим центром. Она подчеркнула, что предложенные меры позволят увеличить массовость акций, сохраняя при этом анонимность их участников.