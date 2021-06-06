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Італія затягує з призначенням послом у Римі речника МЗС Білорусі

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Італія, Неділя 06 червня 2021 20:51
Італія затягує з призначенням послом у Римі речника МЗС Білорусі Фото: речник МЗС Білорусі Анатолій Глаз (belta.by)
Автор: Юлія Струк

В Італії затримують видачу дозволу на призначення послом Білорусі офіційного речника білоруського Міністерства закордонних справ Анатолія Глаза. Він є сином відданого чиновника з команди невизнаного президента республіки Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє видання Corriere della Sera.

Вказано, що питання щодо призначення Глаза не вирішують уже протягом кількох місяців через необхідність виявляти обережність у зв'язку з політичною ситуацією у Білорусі.

Фактично, підкреслює видання, йдеться про тимчасове призупинення процедури затвердження Глаза на посаді посла республіки Білорусь в Італії.

Нагадаємо, Верховна рада засудила інцидент з примусовою посадкою літака компанії Ryinair у Мінську. Парламент закликає негайно звільнити Романа Протасевича.

Як писало РБК-Україна, 23 травня режим Лукашенка, погрожуючи винищувачем, примусово посадив літак авіакомпанії Ryanair, щоб затримати засновника Telegram-каналу Nexta Протасевича. Цей вчинок викликав обурення у міжнародної спільноти.

Зазначимо, лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська підтримала мобілізаційний план "Перамога", розроблений ситуативно-аналітичним центром. Вона підкреслила, що запропоновані заходи дозволять збільшити масовість акцій, зберігаючи при цьому анонімність їх учасників.

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