Італія затягує з призначенням послом у Римі речника МЗС Білорусі

В Італії затримують видачу дозволу на призначення послом Білорусі офіційного речника білоруського Міністерства закордонних справ Анатолія Глаза. Він є сином відданого чиновника з команди невизнаного президента республіки Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє видання Corriere della Sera.

Вказано, що питання щодо призначення Глаза не вирішують уже протягом кількох місяців через необхідність виявляти обережність у зв'язку з політичною ситуацією у Білорусі.

Фактично, підкреслює видання, йдеться про тимчасове призупинення процедури затвердження Глаза на посаді посла республіки Білорусь в Італії.