Італія затягує з призначенням послом у Римі речника МЗС Білорусі
В Італії затримують видачу дозволу на призначення послом Білорусі офіційного речника білоруського Міністерства закордонних справ Анатолія Глаза. Він є сином відданого чиновника з команди невизнаного президента республіки Олександра Лукашенка.
Вказано, що питання щодо призначення Глаза не вирішують уже протягом кількох місяців через необхідність виявляти обережність у зв'язку з політичною ситуацією у Білорусі.
Фактично, підкреслює видання, йдеться про тимчасове призупинення процедури затвердження Глаза на посаді посла республіки Білорусь в Італії.
Нагадаємо, Верховна рада засудила інцидент з примусовою посадкою літака компанії Ryinair у Мінську. Парламент закликає негайно звільнити Романа Протасевича.
Як писало РБК-Україна, 23 травня режим Лукашенка, погрожуючи винищувачем, примусово посадив літак авіакомпанії Ryanair, щоб затримати засновника Telegram-каналу Nexta Протасевича. Цей вчинок викликав обурення у міжнародної спільноти.
Зазначимо, лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська підтримала мобілізаційний план "Перамога", розроблений ситуативно-аналітичним центром. Вона підкреслила, що запропоновані заходи дозволять збільшити масовість акцій, зберігаючи при цьому анонімність їх учасників.