Италия утвердила новый пакет военной помощи Украине

Европа, Вторник 02 декабря 2025 03:10
Италия утвердила новый пакет военной помощи Украине Фото: министр обороны Италии Гвидо Крозетто (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Италия официально утвердила 12-й пакет военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Официальный вестник Италии.

На основании указа, подписанного Министром обороны Италии Гвидо Крозетто и согласованного с главами МИД и Минэкономики, правительство Украины получит очередную партию военных материалов, техники и оборудования.

Из соображений безопасности, полный перечень переданного имущества (составленный Генеральным штабом Италии) имеет гриф "секретно" и публично не раскрывается.

Указ определяет, что техника и материалы передаются безвозмездно и будут списаны с учета.

В то же время указано, что опись вооружения будет делаться исключительно для учета, а сроки передачи должны быть максимально сжатыми.

Помощь Украине от Италии

Ранее РБК-Украина сообщало, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто анонсировал 12-й пакет военной помощи Украине.

"Что касается Украины, наша позиция не меняется. Мы продолжаем помогать Киеву всем, чем можем", - говорил Крозетто.

Италия помогает Украине с начала полномасштабного вторжения армии РФ. Страна уже несколько раз продлевала разрешение на поставку Украине военной помощи.

В частности, ранее сообщалось, что итальянское правительство поддержало продление разрешения на поставку Украине военной помощи. Для продолжения поставок оружия нужно было разрешение парламента.

После этого Италия передала Украине 11-й пакет военной помощи. В него вошла, в частности, итальянская версию гусеничных бронетранспортеров типа M113 - VCC-2 Camilino.

