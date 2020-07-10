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Италия запретила въезд из 13 стран, не входящих в ЕС

Италия, Пятница 10 июля 2020 05:39
Италия запретила въезд из 13 стран, не входящих в ЕС
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Надежда Собенко

Италия временно прекратила прямое и непрямое авиасообщение с этими странами

Власти Италии из-за опасности распространения коронавируса временно запретили въезд в страну из 13 государств, не входящих в Европейский союз. Италия также прекратила прямое и непрямое авиасообщение с этими странами.

Соответствующее постановление подписал министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, сообщает пресс-служба ведомства.

"В мире пандемия находится в самой острой фазе. Мы не можем аннулировать жертвы, принесенные итальянцами в эти месяцы", - сказал он, подписывая документ.

Запрет въезда, в том числе транзитного, касается людей, которые в последние 14 дней посещали Армению, Бахрейн, Бангладеш, Бразилию, Боснию и Герцеговину, Чили, Кувейт, Северную Македонию, Молдавию, Оман, Панаму, Перу, а также Доминиканскую Республику.

Отметим, эти страны также отсутствуют в так называемом зеленом списке ЕС.

Напомним, Европейский союз 1 июля открыл свои внешние границы для узкого перечня стран, но Украины среди них нет.

МИД Украины назвал категории украинцев, которым не запретили въезд в Евросоюз.

Отметим, что украинские граждане состоянию на сейчас могут въехать в 23 страны.

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