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Італія заборонила в'їзд з 13 країн, що не входять в ЄС

Італія, П'ятниця 10 липня 2020 05:39
Італія заборонила в'їзд з 13 країн, що не входять в ЄС
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Надія Собенко

Італія тимчасово припинила пряме і непряме авіасполучення з цими країнами

Влада Італії через небезпеку розповсюдження коронавіруса тимчасово заборонила в'їзд в країну з 13 держав, що не входять в Європейський союз. Італія також припинила пряме і непряме авіасполучення з цими країнами.

Відповідну постанову підписав міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца, повідомляє прес-служба відомства.

"У світі пандемія перебуває в найгострішій фазі. Ми не можемо анулювати жертви, принесені італійцями в ці місяці", - сказав він, підписуючи документ.

Заборона в'їзду, у тому числі транзитного, стосується людей, які в останні 14 днів відвідували Вірменію, Бахрейн, Бангладеш, Бразилію, Боснію і Герцеговину, Чилі, Кувейт, Північну Македонію, Молдову, Оман, Панама, Перу, а також Домініканську Республіку.

Зазначимо, ці країни також відсутні в так званому зеленому списку ЄС.

Нагадаємо, Європейський союз 1 липня відкрив свої зовнішні кордони для вузького переліку країн, але України серед них немає.

МЗС України назвав категорії українців, яким заборонили в'їзд в Євросоюз.

Зазначимо, що українські громадяни станом на зараз можуть в'їхати в 23 країни.

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