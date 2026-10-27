Італія заморозила 13-ий пакет допомоги Україні, - ЗМІ

Італія знову затримала відправку Україні 13-ого пакета військової допомоги. Його "заморозили" до 3 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Il Giornale d'Italia.

Таким чином, політичний календар США (проміжні вибори 3 листопада - ред.) стає новим орієнтиром для очікувань Італії. Проходження американських виборів може запропонувати нову політичну основу, але наразі це не є оголошеним оперативним терміном.

Наразі пройшло 10 місяців після того, як до України було відправлено попередню допомогу.

Тепер прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні очікує проміжних виборів у США , перш ніж розблокувати це питання, пише видання.

Нова партія допомоги Україні, яку описують як вже сформованою, залишається невизначеною після неодноразових затримок.

Раніше РБК-Україна писало, що віцепрем'єр Італії Маттео Сальвіні пообіцяв домагатися припинення допомоги Україні, але уряд його не підтримав. Прем'єрка Джорджа Мелоні висловила йому невдоволення.

Крім того, новий пакет військової допомоги для України від Італії вже повністю готовий до відправки. Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.