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Италия заморозила 13-й пакет помощи Украине, - СМИ

21:10 27.10.2026 Вт
1 мин
aimg Елена Бджола
Италия заморозила 13-й пакет помощи Украине, - СМИ Фото: премьер-министр Италии Джорджа Мэлони (Getty Images)
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Италия снова задержала отправку Украине 13-го пакета военной помощи. Его "заморозили" до 3 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Il Giornale d'Italia.

Италия задерживает помощь Украине

Новая партия помощи Украине, которую описывают как уже сформированную, остается неопределенной после неоднократных задержек.

Теперь премьер-министр Италии Джорджа Мэлони ожидает промежуточных выборов в США, прежде чем разблокировать этот вопрос, пишет издание.

Прошло 10 месяцев после того, как в Украину была отправлена последняя партия помощи.

Окончательного решения о прерывании поставок нет, пишет издание, однако управление пакетом имеет ряд задержек.

Таким образом, политический календарь США (промежуточные выборы 3 ноября - ред.) становится новым ориентиром для ожиданий Италии. Прохождение американских выборов может предложить новую политическую основу, но пока это не объявленный оперативный срок.

Ранее РБК-Украина писало, что вице-премьер Италии Маттео Сальвини пообещал добиваться прекращения помощи Украине, но правительство его не поддержало. Премьер Джорджа Мэлони выразила ему недовольство.

Кроме того, новый пакет военной помощи для Украины от Италии уже полностью готов к отправке. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

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