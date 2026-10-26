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Італія підготувала новий пакет військової допомоги Україні, попри політичні суперечки

17:29 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
Італія підготувала новий пакет військової допомоги Україні, попри політичні суперечки Фото: Антоніо Таяні (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Новий пакет військової допомоги для України від Італії вже повністю готовий до відправки. Рим продовжуватиме підтримувати Київ стільки, скільки це буде потрібно.

Про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ansa.

"Моя позиція добре відома: ми підтримуємо Україну і будемо підтримувати її стільки, скільки буде потрібно. Наступний пакет військової допомоги вже готовий, ми надішлемо його до Києва якомога швидше", - наголосив він.

Заява очільника італійського МЗС пролунала у відповідь на слова віцепрем’єр-міністра та міністра транспорту Маттео Сальвіні. Раніше той публічно заявив, що домагатиметься припинення економічної та військової підтримки України з боку Італії.

Внутрішньопартійні зміни в Італії

Суперечки виникли після того, як Сальвіні переобрали лідером партії "Ліга". На позачерговому з’їзді він здобув перемогу над колишнім міністром туризму Массімо Гаравалью.

Водночас частина поміркованих однопартійців висловила невдоволення. Вони критикують курс на зміщення партії у бік правих позицій, а також вважають, що політичній силі варто повернутися до фокусу на проблемах Північної Італії.

Нагадаємо, Reuters писало, що президент США Дональд Трамп значною мірою згорнув пряму фінансову та військову допомогу Україні. Водночас перемога Демократичної партії на майбутніх виборах може кардинально змінити ситуацію.

Зазначимо, в Угорщині очільники семи міст і чотирьох районів Будапешта, які мають українські міста-побратими, опублікували відкритого листа із закликом підтримати Україну напередодні складної зими.

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