Італія вирішила забрати зі Словаччини свою систему ППО, - Фіцо

За словами словацького політика, він отримав відповідне повідомлення від уряду Італії щодо виведення системи ППО, яку "вони позичили нам на рік, (вона) буде виведена зі Словаччини, тому що вона їм потрібна деінде".

У цьому контексті Фіцо задався питанням, що захищатиме атомні електростанції та інші стратегічні цілі в Словаччині.

"По-перше, попередня влада подарувала Україні справну масивну російську систему ППО С-300. Потім у нас тут деякий час були американські "Петріоти", вони теж поїхали, а тепер і італійські поїдуть", - заявив він.

У публікації зазначається, що у Словаччині 145 італійських солдатів із системою протиповітряної оборони SAMP/T Mamba діють на військовій базі Малацьки-Кучиня в рамках передової присутності НАТО.

Позиція Словаччини щодо оборонної допомоги для України

Нагадаємо, раніше новий прем'єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава не підтримуватиме надання Україні військової допомоги для боротьби з російською агресією.

Пізніше у Словаччині вигадали виправдання відмови від оборонної допомоги Україні. Братислава начебто більше не може надавати допомогу, оскільки їй потрібно зберегти власну обороноздатність.

8 листопада 2023 року новий уряд Словаччини відмовився надавати Україні черговий (вже 14-й) пакет військової допомоги на загальну суму 40,3 мільйона євро, який був схвалений попереднім Міноборони країни.

В уряді Фіцо вказали, що Україна отримала 13 пакетів на загальну суму 671 млн євро. Крім військової допомоги, минулий уряд пропонував гуманітарну: медичні товари та паливо.

Додамо також, що раніше новий прем'єр Словаччини заявив, що не має наміру перешкоджати експорту приватних оборонних компаній.

У січні спікер парламенту Словаччини Петер Пеллегріні заявив про те, що країна продовжить реалізацію приватних контрактів у військовій сфері. Але Словаччина не надсилатиме військову допомогу Україні зі складів своєї армії.

Також нагадаємо, що 24 січня в Ужгороді за підсумками зустрічі українського прем'єра Дениса Шмигаля із його словацьким колегою Робертом Фіцо сторони досягли низки домовленостей, серед яких військово-технічне співробітництво.