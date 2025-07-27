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Италия выиграла женскую Лигу наций по волейболу (видео)

Воскресенье 27 июля 2025 23:31
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Италия выиграла женскую Лигу наций по волейболу (видео) Италия стала чемпионкой женской Лиги наций (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Третий раз в истории Италия выиграла женскую Лигу наций по волейболу. В финале сборная одолела Бразилию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Лиги наций.

Как прошла Лига наций по волейболу

Сборная Италии провела турнирную дистанцию без единого проигрыша, уверенно выиграв основной раунд. В плей-офф команда не оставила шансов команде США (3:0), а затем победили и хозяек решающего этапа - Польшу (3:0).

В финале их ждала Бразилия, которая в группе финишировала второй, уступив именно Италии, действующим чемпионкам Лиги наций. В матчах на вылет бразильянки сперва разобрались с Германией в трех сетах, а затем в напряженном пятисетовом триллере переиграли Японию, будущих серебряных призеров турнира.

Финал Лиги наций Италия - Бразилия

Стартовый сет начался с преимущества Бразилии, которая сумела оторваться на четыре очка. Но Италия быстро наверстала со счетом 13:13, после чего вышла вперед. Впрочем, в конце партии именно бразильянки выдали серию из восьми очков и выиграли (25:22).

Во втором сете Италия взяла игру под контроль с первых розыгрышей. Сборная уверенно держала лидерство на протяжении всей партии и оформила разгромную победу (25:18).

Третий сет начался с преимущества Италии, однако Бразилия сравняла счет (9:9). Действующие чемпионки ответили рывком и удержали преимущество, несмотря на попытки соперниц вернуться в игру (25:22).

Четвертая партия получилась самой напряженной: команды шли очко в очко до отметки (16:16). Именно с этого момента Италия реализовала решающую серию, набрав четыре очка подряд и закрыв сет со счетом (25:22).

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