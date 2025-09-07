Італія виграла жіночій чемпіонат світу з волейболу: на якому місці Україна

Жіночий ЧС-2025 з волейболу, фінал

Італія – Туреччина – 3:2 (25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8)

Деталі фіналу

Для турецьких волейболісток це був перший фінал ЧС у історії. Італійки грали на цій стадії втретє. Вони перемагали на мундіалі в 2002 році, а в 2019-му зупинились за крок від "золота".

У фіналі ж цьогорічного турніру суперниці порадували вболівальників якісним волейболом. Це було дуже яскраве протистояння, де ніхто не хотів поступатися до самого останнього розіграшу.

Перша партія пройшла в надзвичайно запеклій боротьбі. Жодній команді не вдавалось відірватися від суперниць більш, ніж на два пункти, а рівновага в рахунку фіксувалась протягом партії 16 разів. Зрештою італійки зуміли дотиснути опоненток у самій кінцівці – 25:23.

А от у другому сеті конкуренції не сталося. Туркені потужно стартували – 9:2, потім досягли переваги в десять очок (17:7, 20:10) і завершили ігровий відрізок з суттєвою різницею – 25:13. За сетами встановилась рівновага – 1:1.

Віддавши майже без бою другу партію, італійки серйозніше взялися за справу в третій. Відігравши 0:2 на старті, вони у середині сету відірвалися на чотири бали. Вдержати темп не зуміли та дозволили туркеням зрівняти рахунок – 24:24. Але потім взяли два очки на "більше-менше" – 26:24.

Потім знову настала черга турецької команди, яка захопила лідерство на початку четвертого сету, розвинула успіх в середині партії та довела справу до переконливої перемоги – 25:19.

Рахунок за сетами знову зрівнявся – 2:2. Отже чемпіонок світу визначали на тай-брейку. Тут у напруженій боротьбі сильнішими виявилися італійки – 15:8.

У поєдинку за "бронзу" збірна Бразилії також на тай-брейку здолала кривдниць українок на груповій стадії – Японію (3:2).

В історичному заліку продовжує лідирувати збірна СРСР, на рахунку якої 5 перемог на мундіалях. По три тріумфи мають команди Японії та Куби.

Збірна України вдруге в історії зіграла у фіналі ЧС (фото: volleyballworld.com)

Як виступила Україна

Наша національна команда лише вдруге в історії брала участь у ЧС. До цього "синьо-жовті" грали на світовому форумі в далекому 1994 році.

Українки на старті групового етапу без шансів програли чинним на той час чемпіонкам світу із Сербії (0:3). Потім "зарубились" з японками у матчі, де фактично вирішувалась доля другого місця і путівки в плей-офф. Поєдинок тривав п'ять сетів і завершився на користь азійської команди – 3:2. У заключній грі наша команда впевнено перемогла Камерун – 3:0.

Підопічні польського фахівця Якуба Глушака показали найкращий результат серед команд, що фінішували в групах третіми (4 очка, різниця партій – 5:6) та посіли в підсумковій кваліфікації умовне 17-те місце серед 32-х учасників.