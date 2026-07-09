Італія виганяє двох шпигунів, вони працювали в посольстві РФ

Італія висилає двох російських військових аташе через їхню причетність до шпигунської діяльності, виявленої під час розслідування прокуратури Риму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське агентство ANSA.
Рішення про висилку російських дипломатів у Римі ухвалили після арешту цього тижня двох колишніх співробітників італійської розвідки, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії.
"Уряд Італії вирішив вислати двох військових аташе з посольства Російської Федерації в Італії, які відповідають за шпигунську діяльність, виявлену в ході розслідування Римської прокуратури", - заявив віце-прем'єр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.
За словами глави італійської дипломатії, генеральний секретар МЗС Італії викликав російського посла в Римі і повідомив йому імена дипломатів, які повинні покинути країну.
"Іван Петрович Горбачов та Михайло Васильович Астахов повинні покинути Рим протягом трьох днів", - зазначив Таяні.
Віце-прем'єр Італії різко висловився щодо мотивів Москви.
"Москва продовжує використовувати свою гібридну зброю для нападів на Захід та Італію. Це серйозне та неприйнятне втручання в італійські інституції та національну безпеку", - заявив Таяні.
Російське державне інформаційне агентство "РИА Новини" повідомило, що у МЗС Росії заявили: Москва "відреагує" на висилку двох військових аташе.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення російські спецслужби суттєво активізували шпигунську та диверсійну діяльність у країнах Європи.
За даними Департаменту безпеки Литви, за останні кілька років Європа видворила понад 400 офіцерів російської розвідки, які працювали під дипломатичним прикриттям.
Раніше в Австрії засудили колишнього офіцера місцевої розвідки Егісто Отта, який шпигував на користь Кремля з 2015 по 2020 роки.