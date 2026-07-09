UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Італія виганяє двох шпигунів, вони працювали в посольстві РФ

17:14 09.07.2026 Чт
2 хв
Двом співробітників російського посольства дали три дні, щоб покинути країну
aimg Валерія Абабіна
Фото: Віце-прем'єр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні (Getty Images)

Італія висилає двох російських військових аташе через їхню причетність до шпигунської діяльності, виявленої під час розслідування прокуратури Риму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське агентство ANSA.

Що заявила Італія

Рішення про висилку російських дипломатів у Римі ухвалили після арешту цього тижня двох колишніх співробітників італійської розвідки, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

"Уряд Італії вирішив вислати двох військових аташе з посольства Російської Федерації в Італії, які відповідають за шпигунську діяльність, виявлену в ході розслідування Римської прокуратури", - заявив віце-прем'єр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

За словами глави італійської дипломатії, генеральний секретар МЗС Італії викликав російського посла в Римі і повідомив йому імена дипломатів, які повинні покинути країну.

"Іван Петрович Горбачов та Михайло Васильович Астахов повинні покинути Рим протягом трьох днів", - зазначив Таяні.

Оцінка Рима

Віце-прем'єр Італії різко висловився щодо мотивів Москви.

"Москва продовжує використовувати свою гібридну зброю для нападів на Захід та Італію. Це серйозне та неприйнятне втручання в італійські інституції та національну безпеку", - заявив Таяні.

Реакція Москви

Російське державне інформаційне агентство "РИА Новини" повідомило, що у МЗС Росії заявили: Москва "відреагує" на висилку двох військових аташе.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення російські спецслужби суттєво активізували шпигунську та диверсійну діяльність у країнах Європи.

За даними Департаменту безпеки Литви, за останні кілька років Європа видворила понад 400 офіцерів російської розвідки, які працювали під дипломатичним прикриттям.

Раніше в Австрії засудили колишнього офіцера місцевої розвідки Егісто Отта, який шпигував на користь Кремля з 2015 по 2020 роки.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська ФедераціяІталія