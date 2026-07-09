Італія виганяє двох шпигунів, вони працювали в посольстві РФ

Що заявила Італія

Рішення про висилку російських дипломатів у Римі ухвалили після арешту цього тижня двох колишніх співробітників італійської розвідки, яких підозрюють у шпигунстві на користь Росії.

"Уряд Італії вирішив вислати двох військових аташе з посольства Російської Федерації в Італії, які відповідають за шпигунську діяльність, виявлену в ході розслідування Римської прокуратури", - заявив віце-прем'єр і міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

За словами глави італійської дипломатії, генеральний секретар МЗС Італії викликав російського посла в Римі і повідомив йому імена дипломатів, які повинні покинути країну.

"Іван Петрович Горбачов та Михайло Васильович Астахов повинні покинути Рим протягом трьох днів", - зазначив Таяні.

Оцінка Рима

Віце-прем'єр Італії різко висловився щодо мотивів Москви.

"Москва продовжує використовувати свою гібридну зброю для нападів на Захід та Італію. Це серйозне та неприйнятне втручання в італійські інституції та національну безпеку", - заявив Таяні.

Реакція Москви

Російське державне інформаційне агентство "РИА Новини" повідомило, що у МЗС Росії заявили: Москва "відреагує" на висилку двох військових аташе.