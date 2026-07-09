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Италия выгоняет двух шпионов, они работали в посольстве РФ

17:14 09.07.2026 Чт
2 мин
Двум сотрудникам российского посольства дали три дня, чтобы покинуть страну
aimg Валерия Абабина
Фото: Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни (Getty Images)

Италия высылает двух российских военных атташе из-за их причастности к шпионской деятельности, обнаруженной в ходе расследования прокуратуры Рима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское агентство ANSA .

Что заявила Италия

Решение о высылке российских дипломатов в Риме приняли после ареста на этой неделе двух бывших сотрудников итальянской разведки, подозреваемых в шпионаже в пользу России.

"Правительство Италии решило выслать двух военных атташе из посольства Российской Федерации в Италии, отвечающих за шпионскую деятельность, выявленную в ходе расследования Римской прокуратуры", - заявил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

По словам главы итальянской дипломатии, генеральный секретарь МИД Италии вызвал российского посла в Риме и сообщил ему имена дипломатов, которые должны покинуть страну.

"Иван Петрович Горбачев и Михаил Васильевич Астахов должны покинуть Рим в течение трех дней", - отметил Таяни.

Оценка Рима

Вице-премьер Италии резко высказался по поводу мотивов Москвы.

"Москва продолжает использовать свое гибридное оружие для нападений на Запад и Италию. Это серьезное и неприемлемое вмешательство в итальянские институты и национальную безопасность", - заявил Таяни.

Реакция Москвы

Российское государственное информационное агентство "РИА Новости" сообщило, что в МИД России заявили: Москва "отреагирует" на высылку двух военных атташе.

Напомним, с самого начала полномасштабного вторжения российские спецслужбы существенно активизировали шпионскую и диверсионную деятельность в странах Европы.

По данным Департамента безопасности Литвы, за последние несколько лет Европа выдворила более 400 офицеров российской разведки , работавших под дипломатическим прикрытием.

Ранее в Австрии осудили бывшего офицера местной разведки Эгисто Отта, который шпионил в пользу Кремля с 2015 по 2020 годы.

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