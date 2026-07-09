Италия выгоняет двух шпионов, они работали в посольстве РФ

Италия высылает двух российских военных атташе из-за их причастности к шпионской деятельности, обнаруженной в ходе расследования прокуратуры Рима.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское агентство ANSA .
Решение о высылке российских дипломатов в Риме приняли после ареста на этой неделе двух бывших сотрудников итальянской разведки, подозреваемых в шпионаже в пользу России.
"Правительство Италии решило выслать двух военных атташе из посольства Российской Федерации в Италии, отвечающих за шпионскую деятельность, выявленную в ходе расследования Римской прокуратуры", - заявил вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
По словам главы итальянской дипломатии, генеральный секретарь МИД Италии вызвал российского посла в Риме и сообщил ему имена дипломатов, которые должны покинуть страну.
"Иван Петрович Горбачев и Михаил Васильевич Астахов должны покинуть Рим в течение трех дней", - отметил Таяни.
Вице-премьер Италии резко высказался по поводу мотивов Москвы.
"Москва продолжает использовать свое гибридное оружие для нападений на Запад и Италию. Это серьезное и неприемлемое вмешательство в итальянские институты и национальную безопасность", - заявил Таяни.
Российское государственное информационное агентство "РИА Новости" сообщило, что в МИД России заявили: Москва "отреагирует" на высылку двух военных атташе.
Напомним, с самого начала полномасштабного вторжения российские спецслужбы существенно активизировали шпионскую и диверсионную деятельность в странах Европы.
По данным Департамента безопасности Литвы, за последние несколько лет Европа выдворила более 400 офицеров российской разведки , работавших под дипломатическим прикрытием.
Ранее в Австрии осудили бывшего офицера местной разведки Эгисто Отта, который шпионил в пользу Кремля с 2015 по 2020 годы.