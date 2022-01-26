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Італія посилить східний фланг НАТО через нарощування військ РФ біля України

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Київ, Середа 26 січня 2022 14:22
Італія посилить східний фланг НАТО через нарощування військ РФ біля України Фото: глава Міноборони Італії Лоренцо Гуеріні (facebook.com/lorenzogueriniufficiale)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони Італії Лоренцо Гуеріні заявив, що уряд більш активно долучатиметься до розв’язання ситуації, яка виникла у зв’язку зі зростанням нового вторгнення РФ в Україну. Країна готова брати участь у посиленні східного флангу НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Італії.

"З огляду на останні події, НАТО вирішило посилити свій східний фланг й Італія братиме у цьому процесі активну роль", - сказав Гуеріні.

За його словами, сучасними італійськими літаками вже було посилено авіаційну базу НАТО в Румунії, яка знаходиться майже на кордоні з Україною.

Крім цього, міністр зазначив, що командуванням НАТО підготовлено спеціальний план на випадок загострення ситуації на російсько-українському кордоні за участі італійських військовослужбовців.

Водночас Гуеріні зазначив, що ніхто не зацікавлений в ескалації ситуації, а відтак пріоритетом залишається конструктивний діалог.

"При цьому наголошую, що будь-яка агресія проти України матиме серйозні наслідки", - резюмував глава Міноборони Італії.

Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс готовий розгорнути флот розвідувальних дронів на східному фланзі.

При цьому американський президент Джо Байден наголосив, що США і Німеччина єдині з питання захисту східного флангу НАТО від агресії Росії і Вашингтон продовжить надавати підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

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