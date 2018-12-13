Італія посилила антитерористичні заходи після стрілянини у Страсбурзі

Фото: Різдвяний ярмарок у Страсбурзі, де сталась стрілянина (twitter.com/UkrZaKordono

Поліції доручили посилити заходи безпеки на різдвяні свята

Італія посилила антитерористичні заходи до максимального рівня на період різдвяних свят після стрілянини у Страсбурзі (Франція). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Як зазначається, під час екстреного засідання антитерористичного стратегічного аналітичного комітету CASA при міністерстві внутрішніх справ (МВС) країни італійським префектам та начальникам поліції доручили максимально посилити заходи безпеки.

Водночас, видання пише, що наразі не підтвердилася інформація про те, що страсбурзький стрілок Шаріф Шекатт може мати зв’язки в Італії.

Нагадаємо, увечері 11 грудня поруч із різдвяним ярмарком у французькому Страсбурзі чоловік відкрив стрілянину, внаслідок якої три людини загинули, ще 12 були поранені.

Пізніше прокурор Парижа Ремі Эйтс назвав стрілянину терактом.

У Франції у зв'язку зі стріляниною посилили контроль на кордонах, а також різдвяних ринках. На пошуки стрілка направили сотні поліцейських і жандармів.

За даними поліції, підозрюваним у стрілянині є 29-річним уродженцем Страсбурга Шеріф Шеккатт.