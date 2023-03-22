Італія хоче закупити 100 танків Leopard 2 та збільшить свої військові витрати, - ЗМІ

Уряд Італії цього року збільшить військові витрати на 800 млн. євро. Планується закупівля танків Leopard 2 та винищувачів F-35.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Stampa.
Витрати на оборону в Італії зростуть з 25,7 млрд євро у 2022 році до приблизно 26,5 млрд євро цього року.
"Планується збільшити кількість багатофункціональних фрегатів типу FREMM з трьох до шести, придбати ще два підводні човни, а також два протичовнові літаки", - зазначає видання.
ВМС Італії звертають увагу на те, що чисельність армії має збільшитися з 89 тисяч до 110 тисяч солдатів. Розглядається можливість закупівлі 100 німецьких танків серії Leopard 2.
Також країна може придбати 100 шведських бойових машин піхоти CV90, а також винищувачі F-35 і Eurofighter. Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні раніше заявляла, що потрібно далі домагатися підвищення оборонних витрат до 2% ВВП відповідно до вимог НАТО.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів Італії планує вирішити, чи використовувати свої повноваження щодо запобігання поглинанню, щоб заблокувати продаж нафтопереробного заводу, що належить "Лукойлу".
Велика Британія разом з Італією та Японією буде працювати на проектом створення винищувача шостого покоління. Його необхідно буде погодити до 2025 року.
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