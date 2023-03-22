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Италия хочет закупить 100 танков Leopard 2 и увеличит свои военные расходы, - СМИ

Фото: Leopard 2 (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Италии в текущем году увеличит военные расходы на 800 млн евро. Планируется закупка танков Leopard 2 и истребителей F-35.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Stampa.

Расходы на оборону в Италии возрастут с 25,7 млрд евро в 2022 году до примерно 26,5 млрд евро в текущем году.

"Планируется увеличить количество многофункциональных фрегатов типа FREMM с трех до шести, приобрести еще две подлодки, а также две противолодочные самолеты", - отмечает издание.

ВМС Италии обращают внимание, что численность армии должна увеличиться с 89 тысяч до 110 тысяч солдат. Рассматривается возможность закупки 100 германских танков серии Leopard 2.

Также страна может купить 100 шведских боевых машин пехоты CV90, а также истребители F-35 и Eurofighter. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее заявляла, что нужно дальше добиваться повышения оборонных расходов до 2% ВВП в соответствии с требованиями НАТО.

Напомним, что Кабинет министров Италии планирует решить, использовать ли свои полномочия по предотвращению поглощения, чтобы заблокировать продажу принадлежащего "Лукойлу" нефтеперерабатывающего завода.

Великобритания вместе с Италией и Японией будет работать на проекте создания истребителя шестого поколения. Его нужно будет согласовать до 2025 года.

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