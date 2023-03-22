Италия хочет закупить 100 танков Leopard 2 и увеличит свои военные расходы, - СМИ

Расходы на оборону в Италии возрастут с 25,7 млрд евро в 2022 году до примерно 26,5 млрд евро в текущем году.

"Планируется увеличить количество многофункциональных фрегатов типа FREMM с трех до шести, приобрести еще две подлодки, а также две противолодочные самолеты", - отмечает издание.

ВМС Италии обращают внимание, что численность армии должна увеличиться с 89 тысяч до 110 тысяч солдат. Рассматривается возможность закупки 100 германских танков серии Leopard 2.

Также страна может купить 100 шведских боевых машин пехоты CV90, а также истребители F-35 и Eurofighter. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони ранее заявляла, что нужно дальше добиваться повышения оборонных расходов до 2% ВВП в соответствии с требованиями НАТО.