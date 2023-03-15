У Британії анонсували розроблення винищувача шостого покоління
Велика Британія разом з Італією та Японією буде працювати на проектом створення винищувача шостого покоління. Його необхідно буде погодити до 2025 року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Британії Бена Воллеса.
За його словами, країн спочатку визначаться з вимогами до майбутнього літака. Після цього почнеться фаза розроблення. Воллес заявив, що розраховує на перші польоти повітряного судна вже в кінці десятиліття.
Міністр розповів, що Британія профінансує проект в обсязі 2 мільярди фунтів стерлінгів до 2025 року. І протягом наступних 10 років надасться фінансування в розмірі ще 10 мільярдів фунтів стерлінгів. Загальна програма розвитку перевищить 25 мільярдів фунтів стерлінгів протягом наступних 10 років.
"Ми відкриємо нові шляхи, нові технології, нові платформи, експортні ринки й потенційних нових партнерів, але при цьому укладемо стратегічне партнерство з ліберальними відкритими демократіями, які вірять у верховенство права і підтримку міжнародних цінностей в усьому світі, які сьогодні перебувають під такою сильною загрозою. Це глобальне партнерство", - сказав Воллес.
Раніше міністр оборони Британії Бен Воллес зявив, що обладнання армії його країни потребує заміни, а вторгнення Росії на територію України означає, що деякі модернізації повинні відбутись якнайшвидше.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними The New York Times, Британія сформувала секретну робочу групу із закупівлі озброєнь для України в різних країнах світу.
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